La CoConnerie Un histoire populaire des Etats Unis La CoConnerie Aurel
La CoConnerie Un histoire populaire des Etats Unis La CoConnerie Aurel mercredi 13 mai 2026.
Aurel
La CoConnerie Un histoire populaire des Etats Unis
La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 21:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Le best-seller Une Histoire populaire des États-Unis a révélé aux Américains une part de leur passé longtemps ignorée, redonnant une place dans l’histoire aux Amérindiens, aux Noirs, aux ouvriers pris dans la grande fabrique du rêve américain.
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La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr
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English :
The best-selling A People’s History of the United States revealed to Americans a long-ignored part of their past, restoring a place in history to Native Americans, blacks and workers caught up in the great factory of the American dream.
L’événement La CoConnerie Un histoire populaire des Etats Unis Aurel a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme