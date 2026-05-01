La CoConnerie Un histoire populaire des Etats Unis La CoConnerie Aurel

Aurel

La CoConnerie Un histoire populaire des Etats Unis

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 21:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Le best-seller Une Histoire populaire des États-Unis a révélé aux Américains une part de leur passé longtemps ignorée, redonnant une place dans l’histoire aux Amérindiens, aux Noirs, aux ouvriers pris dans la grande fabrique du rêve américain.

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La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

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English :

The best-selling A People’s History of the United States revealed to Americans a long-ignored part of their past, restoring a place in history to Native Americans, blacks and workers caught up in the great factory of the American dream.

L’événement La CoConnerie Un histoire populaire des Etats Unis Aurel a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme