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La CoConnerie Un histoire populaire des Etats Unis La CoConnerie Aurel

La CoConnerie Un histoire populaire des Etats Unis La CoConnerie Aurel mercredi 13 mai 2026.

Lieu : La CoConnerie

Adresse : 2953 route d'Aurel

Ville : 26340 Aurel

Département : Drôme

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 6 6 6

Aurel

La CoConnerie Un histoire populaire des Etats Unis

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 21:00:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Le best-seller Une Histoire populaire des États-Unis a révélé aux Américains une part de leur passé longtemps ignorée, redonnant une place dans l’histoire aux Amérindiens, aux Noirs, aux ouvriers pris dans la grande fabrique du rêve américain.
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La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44  contact@lacoconnerie.fr

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English :

The best-selling A People’s History of the United States revealed to Americans a long-ignored part of their past, restoring a place in history to Native Americans, blacks and workers caught up in the great factory of the American dream.

L’événement La CoConnerie Un histoire populaire des Etats Unis Aurel a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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