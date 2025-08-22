Autour des Mardelles Prémery Nièvre

Autour des Mardelles A pieds Difficulté moyenne

Autour des Mardelles 58700 Prémery Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11100.0

La magie des rayons du soleil perçant le sous-bois, le bruit délicieux du craquement des branches tombées au sol, l’odeur délicate de l’humidité des feuilles et de l’air pur… Respirez !

https://www.lacharitesurloire-tourisme.com/ +33 3 86 37 99 07

English :

The magic of the sun’s rays piercing the undergrowth, the delightful sound of fallen branches cracking on the ground, the delicate scent of damp leaves and pure air… Take a deep breath!

Deutsch :

Die Magie der Sonnenstrahlen, die durch das Unterholz brechen, das köstliche Geräusch des Knackens von heruntergefallenen Ästen, der feine Geruch von feuchten Blättern und sauberer Luft… Atmen Sie durch!

Italiano :

La magia dei raggi del sole che penetrano nel sottobosco, il suono delizioso dei rami che si spezzano cadendo a terra, il profumo delicato delle foglie umide e dell’aria pura… Fate un respiro profondo!

Español :

La magia de los rayos del sol atravesando la maleza, el delicioso sonido de las ramas al crujir al caer al suelo, el delicado aroma de las hojas húmedas y el aire puro… Respire hondo

