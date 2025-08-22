Autour des Mardelles Prémery Nièvre
Autour des Mardelles
Autour des Mardelles A pieds Difficulté moyenne
Autour des Mardelles 58700 Prémery Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 11100.0
La magie des rayons du soleil perçant le sous-bois, le bruit délicieux du craquement des branches tombées au sol, l’odeur délicate de l’humidité des feuilles et de l’air pur… Respirez !
https://www.lacharitesurloire-tourisme.com/ +33 3 86 37 99 07
English :
The magic of the sun’s rays piercing the undergrowth, the delightful sound of fallen branches cracking on the ground, the delicate scent of damp leaves and pure air… Take a deep breath!
Deutsch :
Die Magie der Sonnenstrahlen, die durch das Unterholz brechen, das köstliche Geräusch des Knackens von heruntergefallenen Ästen, der feine Geruch von feuchten Blättern und sauberer Luft… Atmen Sie durch!
Italiano :
La magia dei raggi del sole che penetrano nel sottobosco, il suono delizioso dei rami che si spezzano cadendo a terra, il profumo delicato delle foglie umide e dell’aria pura… Fate un respiro profondo!
Español :
La magia de los rayos del sol atravesando la maleza, el delicioso sonido de las ramas al crujir al caer al suelo, el delicado aroma de las hojas húmedas y el aire puro… Respire hondo
