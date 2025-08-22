AUTOUR DU BOULEVARD NATURE DE GAZONFIER AU JARDIN DES PLANTES, DE PARC EN PARC Le Mans Sarthe

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE DE GAZONFIER AU JARDIN DES PLANTES, DE PARC EN PARC

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE DE GAZONFIER AU JARDIN DES PLANTES, DE PARC EN PARC 72000 Le Mans Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 7800.0 Tarif :

Ce parcours urbain vous permet de vous promener de parcs en parcs. Du Parc de Gazonfier en passant par le Jardin des Plantes et le Parc Banjan, découvrez ou redécouvrez les rues du Mans avec ses maisons à l’histoire originale et ses points de vue imprenables.

English :

This urban tour takes you from park to park. From the Parc de Gazonfier to the Jardin des Plantes and the Parc Banjan, discover or rediscover the streets of Le Mans, with their original houses and breathtaking views.

Deutsch :

Auf diesem Stadtparcours können Sie von Park zu Park spazieren gehen. Vom Parc de Gazonfier über den Jardin des Plantes und den Parc Banjan entdecken oder wiederentdecken Sie die Straßen von Le Mans mit ihren Häusern mit origineller Geschichte und ihren atemberaubenden Aussichtspunkten.

Italiano :

Questo percorso urbano vi porta di parco in parco. Dal Parc de Gazonfier al Jardin des Plantes e al Parc Banjan, scoprite o riscoprite le strade di Le Mans, con le loro case originali e i loro panorami mozzafiato.

Español :

Esta ruta urbana le llevará de parque en parque. Desde el Parc de Gazonfier hasta el Jardin des Plantes y el Parc Banjan, descubra o redescubra las calles de Le Mans, con sus casas originales y sus impresionantes vistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire