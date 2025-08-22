AUTOUR DU BOULEVARD NATURE PORT DU MANS ARNAGE, EN LONGEANT LA SARTHE, RIVE DROITE Le Mans Sarthe
AUTOUR DU BOULEVARD NATURE PORT DU MANS ARNAGE, EN LONGEANT LA SARTHE, RIVE DROITE 72000 Le Mans Sarthe Pays de la Loire
Au départ du Port du Mans, cet itinéraire vous permet de rallier Arnage en découvrant la rive droite de la Sarthe et en passant par des voies aménagées.
English :
Leaving from the Port of Le Mans, this route takes you to Arnage, along the right bank of the Sarthe, via specially laid-out roads.
Deutsch :
Diese Route beginnt am Hafen von Le Mans und führt Sie auf ausgebauten Wegen am rechten Ufer der Sarthe entlang bis nach Arnage.
Italiano :
Partendo dal porto di Le Mans, questo itinerario vi condurrà lungo la riva destra della Sarthe fino ad Arnage, dove potrete usufruire di una serie di strade paesaggistiche.
Español :
Con salida del puerto de Le Mans, esta ruta le llevará por la orilla derecha del Sarthe hasta Arnage, donde podrá explorar las callejuelas ajardinadas del río.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire