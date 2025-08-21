AUTOUR DU BOULEVARD NATURE SAINT SATURNIN, LA ROUTE DU FER Saint-Saturnin Sarthe
AUTOUR DU BOULEVARD NATURE SAINT SATURNIN, LA ROUTE DU FER Saint-Saturnin Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Durée : Distance : 8100.0 Tarif :
Ce circuit de randonnée vous propose de découvrir la commune de Saint-Saturnin en passant par des vestiges comme le kiosque restauré ou encore des fours à pain.
English :
This hiking trail takes you through the commune of Saint-Saturnin, passing by relics such as the restored kiosk and bread ovens.
Deutsch :
Auf dieser Wanderroute können Sie die Gemeinde Saint-Saturnin entdecken und dabei an Relikten wie dem restaurierten Kiosk oder auch an Brotöfen vorbeikommen.
Italiano :
Questo percorso a piedi attraversa il comune di Saint-Saturnin, passando accanto a cimeli come il chiosco restaurato e i forni per il pane.
Español :
Este sendero le llevará por el municipio de Saint-Saturnin, pasando por reliquias como el quiosco restaurado y los hornos de pan.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire