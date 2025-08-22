Parcours à la découverte de Saint-Saturnin Saint-Saturnin Puy-de-Dôme

Parcours à la découverte de Saint-Saturnin

Parcours à la découverte de Saint-Saturnin Place du 8 mai (parking) 63450 Saint-Saturnin Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

En déambulant dans les ruelles étroites, vous vous immergez sans le passé médiéval du lieu, dont quelques constructions témoignent.

+33 4 73 79 37 69

English :

As you wander through the narrow streets, you’re immersed in the area’s medieval past, to which a few buildings bear witness.

Deutsch :

Wenn Sie durch die engen Gassen schlendern, tauchen Sie in die mittelalterliche Vergangenheit des Ortes ein, von der noch einige Bauwerke zeugen.

Italiano :

Passeggiando per le strette vie, ci si immerge nel passato medievale della zona, di cui sono testimoni alcuni edifici.

Español :

Al pasear por sus callejuelas, se sumergirá en el pasado medieval de la zona, del que dan testimonio varios edificios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme