Larzac !

Saint-Saturnin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 21:25:00

Date(s) :

2026-05-30

Philippe Durand

C’est pour vous raconter une expérience participative et démocratique unique en Europe, mais aussi pour vous offrir un authentique trésor populaire celui d’une parole brute, libre, musicale, qui pétille comme une bulle d’espoir que Philippe Durand effectuera le voyage Millau/Le Mans. .

Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire

English :

Philippe Durand

German :

Philippe Durand

Italiano :

Philippe Durand

Espanol :

Philippe Durand

L’événement Larzac ! Saint-Saturnin a été mis à jour le 2025-07-11 par CDT72