Semineau Saint-Saturnin Cher
Semineau Saint-Saturnin Cher vendredi 1 mai 2026.
Semineau En VTT
Semineau église 18370 Saint-Saturnin Cher Centre-Val de Loire
Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :
C’est dans cette région que s’amorcent les premiers contreforts du Massif-Central. Les paysages de cette randonnée sont vallonnés, les rivières s’encaissent…
+33 2 48 61 39 89
English :
This is where the foothills of the Massif-Central begin. The landscapes of this hike are undulating, the rivers are steep?
Deutsch :
In dieser Region beginnen die ersten Ausläufer des Massif-Central. Die Landschaft auf dieser Wanderung ist hügelig, die Flüsse sind tief eingeschnitten, und es gibt viele kleine Dörfer
Italiano :
Qui iniziano le propaggini del Massiccio Centrale. I paesaggi di questo tour sono ondulati e attraversati da fiumi?
Español :
Aquí comienzan las estribaciones del Macizo Central. Los paisajes de este recorrido son ondulados, con ríos que los atraviesan..
