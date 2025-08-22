Semineau Saint-Saturnin Cher

Semineau En VTT

Semineau église 18370 Saint-Saturnin Cher Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

C’est dans cette région que s’amorcent les premiers contreforts du Massif-Central. Les paysages de cette randonnée sont vallonnés, les rivières s’encaissent…

+33 2 48 61 39 89

English :

This is where the foothills of the Massif-Central begin. The landscapes of this hike are undulating, the rivers are steep?

Deutsch :

In dieser Region beginnen die ersten Ausläufer des Massif-Central. Die Landschaft auf dieser Wanderung ist hügelig, die Flüsse sind tief eingeschnitten, und es gibt viele kleine Dörfer

Italiano :

Qui iniziano le propaggini del Massiccio Centrale. I paesaggi di questo tour sono ondulati e attraversati da fiumi?

Español :

Aquí comienzan las estribaciones del Macizo Central. Los paisajes de este recorrido son ondulados, con ríos que los atraviesan..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire