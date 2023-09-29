Avignon, eau vivante, eau cachée , un parcours dans la ville Avignon Vaucluse
vendredi 1 août 2025.
Avignon, eau vivante, eau cachée , un parcours dans la ville
Départ 8 rue Frédéric Mistral en bas de locaux de l'association Volubilis 84000 Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cette promenade urbaine, en partenariat avec les musées et les archives municipales d’Avignon, vous invite à découvrir la ville à travers le prisme de l’eau.
http://www.volubilis.org/ +33 4 32 76 24 66
English : « Avignon, living water, hidden water’, an itinerary through the city
This urban stroll in partnership with Avignon museums and municipal archives, invites you to explore Avignon through the prism of water.
Deutsch : „Avignon, eau vivante, eau cachée“, ein Stadtrundgang zum Thema Wasser
Dieser Stadtrundgang entstand in Zusammenarbeit mit den Museen und dem Stadtarchiv von Avignon und lädt Sie dazu ein, die Stadt durch das Prisma des Wassers zu entdecken.
Italiano :
Questa passeggiata urbana, in partenariato con i musei e con l’archivio municipale di Avignone, invita il visitatore a scoprire la città attraverso il prisma dell’acqua.
Español :
Este paseo urbano, en colaboración con los museos y archivos municipales de Aviñón, le invita a descubrir la ciudad a través del prisma del agua.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme