Bagneux Le circuit de la Vernusse Bagneux Indre

Bagneux Le circuit de la Vernusse A pieds

Bagneux Le circuit de la Vernusse 3 Rue de la Vernusse 36210 Bagneux Indre Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 13000.0 Tarif :

Sur la commune de Bagneux venez découvrir le circuit de la Vernusse. Départ de l’église par la Perrière La Vernusse.

+33 2 54 40 15 88

English : Bagneux The Vernusse Circuit

Come and discover the Vernusse Circuit in the commune of Bagneux. Departure from the church via La Perrière/La Vernusse.

Deutsch : Bagneux Der Rundweg von La Vernusse

Entdecken Sie in der Gemeinde Bagneux den Rundweg von La Vernusse. Startpunkt ist die Kirche in La Perrière/La Vernusse.

Italiano :

Nel comune di Bagneux venite a scoprire il circuito della Vernusse. Partenza dalla chiesa attraverso la Perrière La Vernusse.

Español : Bagneux El circuito de La Vernusse

En el municipio de Bagneux, venga a descubrir el circuito de La Vernusse. Salida desde la iglesia por La Perrière La Vernusse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par SIT Centre-Val de Loire