PR 2 Parcours de la forêt de Bagnolet Bagneux Allier

PR 2 Parcours de la forêt de Bagnolet Eglise Saint-Paul 03460 Bagneux Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit commence par longer l’Allier en passant à côté du pont de Villeneuve. Vous découvrirez les chemins ruraux de la commune de Bagneux, riches de nombreux étangs.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

This circuit starts by going along the Allier river, passing by the bridge of Villeneuve. You will discover the rural ways of the commune of Bagneux, rich of many ponds.

Deutsch :

Dieser Rundgang beginnt entlang des Allier und führt Sie an der Brücke von Villeneuve vorbei. Sie werden die ländlichen Wege der Gemeinde Bagneux entdecken, die reich an zahlreichen Teichen sind.

Italiano :

Questo tour inizia costeggiando l’Allier, passando per il ponte di Villeneuve. Scoprirete i sentieri rurali del comune di Bagneux, ricco di numerosi stagni.

Español :

Este recorrido comienza bordeando el Allier, pasando por el puente de Villeneuve. Descubrirá los caminos rurales del municipio de Bagneux, rico en numerosos estanques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme