Promenade dans la forêt de Bagnolet Bagneux Allier

Promenade dans la forêt de Bagnolet Rue du lavoir 03460 Bagneux Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade vous invite à découvrir la majestueuse forêt de Bagnolet pour profiter d’une balade bucolique dans un cadre naturel préservé et à rejoindre le beau plan d’eau aménagé d’Aubigny.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : « Bike ride in the forest of Bagnolet

This loop invits you to discover the majestic forest of Bagnolet to enjoy the bucolic setting in a natural preserved setting and to join to Aubigny the nice landscaped lake.

Deutsch :

Dieser Spaziergang lädt Sie dazu ein, den majestätischen Wald von Bagnolet zu entdecken, um einen bukolischen Spaziergang in einer geschützten natürlichen Umgebung zu genießen und den schönen angelegten See von Aubigny zu erreichen.

Italiano :

Questa passeggiata invita a scoprire la maestosa foresta di Bagnolet per godere di una passeggiata bucolica in un ambiente naturale preservato e per raggiungere il bellissimo lago paesaggistico di Aubigny.

Español :

Este paseo le invita a descubrir el majestuoso bosque de Bagnolet para disfrutar de un bucólico paseo en un entorno natural preservado y llegar al hermoso lago paisajístico de Aubigny.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme