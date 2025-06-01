Bagneux Les Près Bagneux Indre

vendredi 1 août 2025.

Bagneux Les Près 3 rue de la Vernusse 36210 Bagneux Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Sur la commune de Bagneux découvrez le lieu-dit Les Près. Départ de l’église par Boisy / Bué.

+33 2 54 40 15 88

Deutsch : Bagneux Les Près

Entdecken Sie in der Gemeinde Bagneux den Ort Les Près. Startpunkt ist die Kirche in Boisy/Bué.

Nel comune di Bagneux scoprite la località Les Près. Partenza dalla chiesa passando per Boisy / Bué.

Español : Bagneux Les Près

En el municipio de Bagneux, descubra el lugar conocido como Les Près. Salida desde la iglesia por Boisy / Bué.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par SIT Centre-Val de Loire