Bagneux Vallée du Fouzon Bagneux Indre

Bagneux Vallée du Fouzon Bagneux Indre vendredi 1 août 2025.

Bagneux Vallée du Fouzon A pieds

Bagneux Vallée du Fouzon 3 Rue de la Vernusse 36210 Bagneux Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Sur la commune de Bagneux venez découvrir la vallée du Fouzon. Départ de l’église par le Moulin de Venet / Dolmen / Menhir / Les Bruyères.

+33 2 54 40 15 88

English : Bagneux Fouzon Valley

Come and discover the Fouzon Valley in the commune of Bagneux. Departure from the church via the Moulin de Venet / Dolmen / Menhir / Les Bruyères.

Deutsch : Bagneux Fouzon-Tal

Entdecken Sie in der Gemeinde Bagneux das Fouzon-Tal. Startpunkt ist die Kirche, von dort aus geht es weiter zur Mühle von Venet, zum Dolmen, zum Menhir und nach Les Bruyères.

Italiano :

Nel comune di Bagneux venite a scoprire la valle del Fouzon. Partenza dalla chiesa passando per il Mulino di Venet / Dolmen / Menhir / Les Bruyères.

Español : Bagneux Valle del Fouzon

En el municipio de Bagneux, descubra el valle del Fouzon. Salida desde la iglesia por el Molino de Venet / Dolmen / Menhir / Les Bruyères.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par SIT Centre-Val de Loire