Balade à Clairvaux Clairvaux-d’Aveyron Aveyron

Balade à Clairvaux 12330 Clairvaux-d’Aveyron Aveyron Occitanie

Prenez de la hauteur avec cette balade qui vous emmène au château de Panat.

+33 5 65 72 85 00

English :

Get some height with this walk that takes you to the Château de Panat.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf einen Höhenflug mit dieser Wanderung, die Sie zum Schloss von Panat führt.

Italiano :

Fate un po’ di quota con questa passeggiata che vi porterà al Château de Panat.

Español :

Tome altura con este paseo que le llevará hasta el Château de Panat.

