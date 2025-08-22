Balade autour de Clairvaux le village de Bruéjouls Clairvaux-d’Aveyron Aveyron

Balade autour de Clairvaux le village de Bruéjouls

Balade autour de Clairvaux le village de Bruéjouls 12330 Clairvaux-d’Aveyron Aveyron Occitanie

Blotti dans une vallée viticole, partez à la découverte de ce village aux maisons de grès rouge, typiques du Rougier.

English :

Nestled in a wine-growing valley, discover this village with its typical Rougier red sandstone houses.

Deutsch :

Schmiegen Sie sich in ein Weinbautal und gehen Sie auf Entdeckungsreise in diesem Dorf mit seinen für Rougier typischen Häusern aus rotem Sandstein.

Italiano :

Immerso in una valle vinicola, scoprite questo villaggio di case in arenaria rossa, tipico della regione di Rougier.

Español :

Enclavado en un valle vitícola, descubra este pueblo de casas de arenisca roja, típico de la región de Rougier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-31 par ADT Aveyron