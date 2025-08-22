Randonnée Clairvaux Le Puech du Puot Clairvaux-d’Aveyron Aveyron

Randonnée Clairvaux Le Puech du Puot

Randonnée Clairvaux Le Puech du Puot Salles des fêtes à Clairvaux 12330 Clairvaux-d’Aveyron Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

En plein coeur du vignoble, les coteaux de Clairvaux, Bruéjouls et Cassagnes constituent une part essentielle de la zone AOP Marcillac.

https://www.facebook.com/destinationconques +33 5 65 72 85 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of the vineyard, the slopes of Clairvaux, Bruéjouls and Cassagnes are an essential part of the Marcillac PDO area.

Deutsch :

Im Herzen des Weinbaugebiets bilden die Hänge von Clairvaux, Bruéjouls und Cassagnes einen wesentlichen Teil der Zone mit der geschützten Ursprungsbezeichnung Marcillac.

Italiano :

Nel cuore del vigneto, le colline di Clairvaux, Bruéjouls e Cassagnes sono una parte essenziale della zona Marcillac DOP.

Español :

En el corazón del viñedo, las laderas de Clairvaux, Bruéjouls y Cassagnes son una parte esencial de la zona de la DOP Marcillac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron