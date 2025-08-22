Balade à pied: Circuit urbain Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes

Balade à pied: Circuit urbain Charleville-Mézières

Balade à pied: Circuit urbain Charleville-Mézières 08000 Charleville-Mézières Ardennes Grand Est

Niveau facile. A pied. 8 km environ.· Balisage non.· Source OT de Charleville-Mézières et sa région.

http://www.charleville-tourisme.com/ +33 3 24 55 69 90

English :

Easy level. On foot. 8 km approx.- Marked out: no.- Source: OT of Charleville-Mézières and its region.

Deutsch :

Leichter Schwierigkeitsgrad. Zu Fuß. Ca. 8 km.- Markierung: nein.- Quelle: OT de Charleville-Mézières et sa région.

Italiano :

Livello facile. A piedi. 8 km circa Segnaletica: no Fonte: Ufficio del turismo di Charleville-Mézières e della sua regione.

Español :

Nivel fácil. A pie. 8 km aprox. Señalización: no Fuente: Oficina de Turismo de Charleville-Mézières y su región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme