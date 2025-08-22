Balade à pied n°19 L’eau, la terre, l’air, le feu Bélâbre Indre

Balade à pied n°19 L’eau, la terre, l’air, le feu A pieds

Les hommes ont utilisé ces 4 éléments pour des activités artisanales (tuileries et fours à chaux) et industrielles (forges), encore visibles, apportant à Bélâbre une économie prospère jusqu’à la fin du XIXè siècle. Le hameau de Jovard et sa chapelle romane complètent ce parcours chargé d’histoire.

English : Walk n ° 19 Water, earth, air, fire

Men used these 4 elements for crafts (tileworks and lime kilns) and industrial activity (forges), still visible today and thanks to which the local economy thrived right up to the late 19th century. The hamlet of Jovard and its Romanesque chapel complete this historic circuit.

Deutsch :

Die Menschen nutzten diese vier Elemente für handwerkliche (Ziegeleien und Kalköfen) und industrielle (Schmieden) Tätigkeiten, die noch heute sichtbar sind und Bélâbre bis zum Ende des 19. Jahrhunderts eine blühende Wirtschaft bescherten. Der Weiler Jovard und seine romanische Kapelle vervollständig

Italiano :

Gli uomini utilizzarono questi quattro elementi per le attività artigianali (tegole e forni per la calce) e industriali (fucine), che si possono vedere ancora oggi e che hanno dato a Bélâbre un’economia prospera fino alla fine del XIX secolo. La frazione di Jovard e la sua cappella romanica completa

Español :

Los hombres utilizaron estos cuatro elementos para actividades artesanales (azulejos y hornos de cal) e industriales (fraguas), que aún hoy se pueden ver, proporcionando a Bélâbre una próspera economía hasta finales del siglo XIX. La aldea de Jovard y su capilla románica completan esta ruta llena de

