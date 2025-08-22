Balade à pied n°22 Les bords de l’Anglin Bélâbre Indre

Balade à pied n°22 Les bords de l’Anglin A pieds

Balade à pied n°22 Les bords de l’Anglin 36370 Bélâbre Indre Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 7500.0 Tarif :

C’est à partir de Bélâbre que l’Anglin, jusque-là torrent aux eaux vives, devient une paisible rivière sur les bords de laquelle il fait bon randonner. Au programme de cette balade la découverte d’anciens biefs, forges et moulins jalonnant un parcours alternant chemins creux et bords de rivière.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 22 The banks of the Anglin

It is here in Belâbre that the Anglin turns from a rushing torrent into a peaceful river with pleasant walks along its banks. During the walk, discover the mill races, forges and mills that punctuate the route which alternates between sunken paths and river banks.

Deutsch :

Ab Bélâbre wird der Anglin von einem reißenden Strom zu einem ruhigen Fluss, an dessen Ufern es sich gut wandern lässt. Auf dieser Wanderung entdecken Sie alte Wasserläufe, Schmieden und Mühlen auf einem Weg, der sich mit Hohlwegen und Flussufern abwechselt.

Italiano :

È da Bélâbre che l’Anglin, fino a quel momento un torrente dalle acque vivaci, diventa un fiume tranquillo sulle cui rive è bello passeggiare. Il programma di questa passeggiata prevede la scoperta di antichi mulini, fucine e frantoi lungo un percorso che alterna sentieri incassati e rive del fiume.

Español :

Es a partir de Bélâbre cuando el Anglin, hasta entonces un torrente de aguas vivas, se convierte en un río tranquilo por cuyas orillas es bueno pasear. El programa de este paseo incluye el descubrimiento de antiguos molinos, fraguas y molinillos a lo largo de un recorrido que alterna caminos hundido

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par SIT Centre-Val de Loire