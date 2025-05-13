Randonnée en itinérance Bocage du val d ‘Anglin Bélâbre Indre

Durée : Distance : 119000.0

Atmosphère champêtre pour cet itinéraire qui présente un visage méconnu du Parc naturel régional de la Brenne avec ses paysages de bocage verdoyants et vallonnés. Il mène à Saint-Benoit-du Sault, un des plus beaux villages de France.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 12

English : Val d’Anglin bocage

This itinerary has a rural atmosphere and presents a little-known face of the Brenne Regional Nature Park with its green, undulating bocage landscapes. It leads to Saint-Benoit-du Sault, one of the most beautiful villages in France.

Deutsch :

Ländliche Atmosphäre auf dieser Route, die ein unbekanntes Gesicht des regionalen Naturparks der Brenne mit seinen grünen und hügeligen Bocage-Landschaften zeigt. Er führt nach Saint-Benoit-du Sault, einem der schönsten Dörfer Frankreichs.

Italiano :

Questo itinerario ha un’atmosfera rurale e presenta un volto poco conosciuto del Parco Naturale Regionale della Brenne, con i suoi verdi e ondulati paesaggi di bocage. Porta a Saint-Benoit-du Sault, uno dei più bei villaggi di Francia.

Español :

Un ambiente rural para este itinerario que presenta una cara poco conocida del Parque Natural Regional de Brenne con sus verdes y ondulados paisajes de bocage. Lleva a Saint-Benoit-du Sault, uno de los pueblos más bellos de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par SIT Centre-Val de Loire