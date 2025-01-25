Mémoire de rues Bélâbre Indre

Mémoire de rues Bélâbre Indre vendredi 1 août 2025.

Mémoire de rues A pieds

Mémoire de rues 36370 Bélâbre Indre Centre-Val de Loire

Le Bureau de Tourisme a créé pour vous un parcours patrimonial à partir de la reproduction de cartes postales anciennes pour valoriser le Bélâbre du début du 20ème siècle et le comparer au Bélâbre actuel petites et grandes histoires à travers les rues.

http://www.ville-belabre.fr/ +33 2 54 37 61 80

The Tourist Office has designed a heritage trail based on reproductions of old postcards to reveal the Belâbre of the early 20th century, and compare it to how it is today, with anecdotes and events from the city’s past.

Deutsch :

Das Fremdenverkehrsamt hat für Sie anhand der Reproduktion alter Postkarten einen Rundgang durch das Kulturerbe erstellt, um das Bélâbre vom Anfang des 20. Jahrhunderts aufzuwerten und mit dem heutigen Bélâbre zu vergleichen: kleine und große Geschichten quer durch die Straßen.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo ha creato un percorso del patrimonio basato sulla riproduzione di vecchie cartoline per mostrare la Bélâbre dei primi del Novecento e confrontarla con la Bélâbre di oggi: piccole e grandi storie per le strade.

Español :

La Oficina de Turismo ha creado un recorrido patrimonial basado en la reproducción de antiguas postales para poner de relieve el Bélâbre de principios del siglo XX y compararlo con el Bélâbre de hoy: pequeñas y grandes historias por las calles.

