Balade à pied n°30 Par les sentiers boisés Ingrandes Indre

Balade à pied n°30 Par les sentiers boisés A pieds

Balade à pied n°30 Par les sentiers boisés 36300 Ingrandes Indre Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Les sentiers boisés conduisent le marcheur de la Voie Verte à la chapelle de Plaincourault, remarquable pour ses peintures murales en suivant l’Anglin et offrent une vue saisissante sur le château d’Ingrandes et son vieux donjon qui domine la rivière.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Walk n ° 30 By the wooded paths

Wooded paths lead you from the Green Lane to the remarkable chapel in Plaincourault, worth visiting for its mural painting, along the Anglin river with a breathtaking view of the Château of Ingrandes and its old keep overlooking the river.

Deutsch :

Die bewaldeten Pfade führen den Wanderer auf dem Voie Verte zur Kapelle von Plaincourault, die wegen ihrer Wandmalereien bemerkenswert ist, während er dem Anglin folgt, und bieten einen atemberaubenden Blick auf das Schloss von Ingrandes und seinen alten Bergfried, der den Fluss überragt.

Italiano :

I sentieri boscosi conducono l’escursionista lungo la Voie Verte fino alla cappella di Plaincourault, notevole per le sue pitture murali lungo l’Anglin, e offrono una vista suggestiva del castello d’Ingrandes e del suo antico torrione affacciato sul fiume.

Español :

Los senderos arbolados conducen al caminante por la Voie Verte hasta la capilla de Plaincourault, notable por sus pinturas murales a lo largo del Anglin, y ofrecen una impresionante vista del castillo de Ingrandes y su antigua torre del homenaje que domina el río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire