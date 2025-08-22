La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du Manoir de Saint-Victor Ingrandes Indre

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du Manoir de Saint-Victor A cheval

Au départ du Manoir de Saint-Victor à Ingrandes, à la limite de la Brenne et du Poitou, les parcours évoluent au coeur des vallées de l’Anglin, de la Creuse et de la Gartempe. Ils permettent de rejoindre entre autre des sites religieux comme l’abbaye de Saint-Savin ou la chapelle de Plaincourault.

Starting from the Manoir de Saint-Victor in Ingrandes, at the border of the Brenne and Poitou regions, the routes evolve in the heart of the Anglin, Creuse and Gartempe valleys. They allow to reach religious sites such as the abbey of Saint-Savin or the chapel of Plaincourault.

Ausgehend vom Manoir de Saint-Victor in Ingrandes, an der Grenze zwischen der Brenne und dem Poitou, führen die Strecken durch die Täler des Anglin, der Creuse und der Gartempe. Sie führen unter anderem zu religiösen Stätten wie der Abtei von Saint-Savin oder der Kapelle von Plaincourault.

Partendo dal Manoir de Saint-Victor a Ingrandes, al confine tra le regioni di Brenne e Poitou, gli itinerari attraversano il cuore delle valli di Anglin, Creuse e Gartempe. Permettono di raggiungere siti religiosi come l’abbazia di Saint-Savin o la cappella di Plaincourault.

Partiendo del Manoir de Saint-Victor en Ingrandes, en la frontera de las regiones de Brenne y Poitou, las rutas atraviesan el corazón de los valles de Anglin, Creuse y Gartempe. Permiten llegar a lugares religiosos como la abadía de Saint-Savin o la capilla de Plaincourault.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-25 par SIT Centre-Val de Loire