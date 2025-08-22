Balade à pied n°33 Rendez-vous chez Aliénor d’Aquitaine Lignac Indre

Balade à pied n°33 Rendez-vous chez Aliénor d’Aquitaine A pieds

Balade à pied n°33 Rendez-vous chez Aliénor d’Aquitaine 36370 Lignac Indre Centre-Val de Loire

Le point d’orgue de l’itinéraire est château Guillaume et son hameau, imposant dans son écrin de verdure, où serait née Aliénor d’Aquitaine. Il marque une rupture paysagère entre la campagne moderne et celle de jadis irriguée par des chemins creux.

English : Walk n ° 33 Meet at Aliénor d’Aquitaine

The highlight of this route is the imposing Château Guillaume and its hamlet surrounded by greenery, where Eleanor of Aquitaine is said to have been born. It marks a change in the landscape from modern countryside to that of the past, which was riddled with sunken paths.

Deutsch :

Der Höhepunkt der Route ist das Château Guillaume und sein Weiler, ein imposanter Ort inmitten von Grün, in dem Eleanor von Aquitanien geboren sein soll. Es markiert einen landschaftlichen Bruch zwischen der modernen Landschaft und der früheren, von Hohlwegen durchzogenen Landschaft.

Italiano :

Il punto culminante dell’itinerario è Château Guillaume e il suo borgo, imponente nella sua cornice verde, dove nacque Eleonora d’Aquitania. Segna una cesura nel paesaggio tra la campagna moderna e quella di un tempo, irrigata da sentieri incassati.

Español :

El punto culminante del itinerario es el castillo Guillaume y su aldea, imponente en su entorno verde, donde nació Leonor de Aquitania. Marca una ruptura en el paisaje entre el campo moderno y el de antaño, regado por caminos hundidos.

