Balade à pied n°44 Le circuit des étangs Neuf Neuillay-les-Bois Indre

Balade à pied n°44 Le circuit des étangs Neuf A pieds

Balade à pied n°44 Le circuit des étangs Neuf 36500 Neuillay-les-Bois Indre Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Sous-bois et étangs sont au menu de cette balade champêtre. Tantôt les chemins en herbe traversent des zones humides, tantôt ils passent sous un large couvert végétal pour conduire le promeneur jusqu’au complexe halieutique des étangs Neufs.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 44 The circuit of the ponds Neufs

Woodland undergrowth and lakes are on the programme for this countryside walk, sometimes along grassy paths through wetlands and sometimes under the cover of leafy vegetation, leading to the Etangs Neufs fisheries complex.

Deutsch :

Unterholz und Teiche stehen auf dem Menü dieses ländlichen Spaziergangs. Mal führen die Graswege durch Feuchtgebiete, mal unter einem breiten Blätterdach hindurch, um den Wanderer bis zum Fischereikomplex der Étangs Neufs zu führen.

Italiano :

Sottobosco e stagni sono il menu di questa passeggiata in campagna. A volte i sentieri erbosi attraversano zone umide, altre volte passano sotto un’ampia chioma di vegetazione per condurre l’escursionista al complesso di pesca degli Etangs Neufs.

Español :

La maleza y los estanques están en el menú de este paseo por el campo. A veces, los caminos de hierba atraviesan humedales, otras veces pasan bajo un amplio dosel de vegetación para conducir al caminante al complejo pesquero de los Etangs Neufs.

