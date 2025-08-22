Balade à pied n°53 Balade de Saint-Victor Ruffec Indre

Balade à pied n°53 Balade de Saint-Victor A pieds

Balade à pied n°53 Balade de Saint-Victor 36300 Ruffec Indre Centre-Val de Loire

Durée : 160 Distance : 11500.0 Tarif :

Ruffec, commune de bord de Creuse, offre une richesse insoupçonnée le bois Jachère où se faufile le ruisseau de Saint-Victor, exutoire de l’étang des Grandes Fourdines que vous pourrez admirer de sa chaussée. Chemins ombragés et large voie romaine complètent l’itinéraire.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 53 Stroll of Saint-Victor

Ruffec, a town on the banks of the Creuse, offers a surprising wealth of things to see inlcuding Jachère wood through which the Saint-Victor stream flows, and the outlet of the Les Grandes Fourdines lake which can be admired from the embankment.

Deutsch :

Ruffec, eine Gemeinde am Ufer der Creuse, bietet einen ungeahnten Reichtum: den Wald Jachère, durch den sich der Bach Saint-Victor schlängelt, der den Ausfluss des Teichs Grandes Fourdines bildet, den Sie von seiner Fahrbahn aus bewundern können. Schattige Wege und ein breiter römischer Weg vervolls

Italiano :

Ruffec, un comune sulle rive della Creuse, offre una ricchezza insospettata: il bosco di Jachère dove scorre il torrente Saint-Victor, lo sbocco dello stagno di Grandes Fourdines, che si può ammirare dalla sua strada. Sentieri ombreggiati e un’ampia strada romana completano il percorso.

Español :

Ruffec, municipio situado a orillas del Creuse, ofrece una riqueza insospechada: el bosque de la Jachère, donde desemboca el arroyo Saint-Victor, salida del estanque de las Grandes Fourdines, que se puede admirar desde su calzada. Senderos sombreados y una amplia calzada romana completan el recorrid

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire