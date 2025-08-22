Balade à roulettes Corbiac, forêt de Saint Médard en Jalles (2) Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Balade à roulettes Corbiac, forêt de Saint Médard en Jalles (2) A pieds Très facile

Balade à roulette, BR Balade à roulettes Corbiac, forêt de Saint Médard en Jalles (2) Route de Feydit 33160 Saint-Médard-en-Jalles Gironde Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 1700.0 Tarif :

Très facile

English : Balade à roulettes Corbiac, forêt de Saint Médard en Jalles (2)

Deutsch : Balade à roulettes Corbiac, forêt de Saint Médard en Jalles (2)

Italiano :

Español : Balade à roulettes Corbiac, forêt de Saint Médard en Jalles (2)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine