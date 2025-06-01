Balade à roulettes Le Bois de Bordeaux 2 IMPRATICABLE Bordeaux Gironde

Balade à roulettes Le Bois de Bordeaux 2 IMPRATICABLE Bordeaux Gironde vendredi 1 août 2025.

Balade à roulettes Le Bois de Bordeaux 2 IMPRATICABLE Fauteuil tout terrain Facile

Balade à roulette, BR Balade à roulettes Le Bois de Bordeaux 2 IMPRATICABLE Allée du bois 33300 Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2700.0 Tarif :

Facile

https://gironde.ffrandonnee.fr/html/2296/balades-a-roulettes +33 5 56 00 66 00

English : Balade à roulettes Le Bois de Bordeaux 2 IMPRATICABLE

Deutsch : Balade à roulettes Le Bois de Bordeaux 2 IMPRATICABLE

Italiano :

Español : Balade à roulettes Le Bois de Bordeaux 2 IMPRATICABLE

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine