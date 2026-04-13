Vins d’apéritif, La Cité du Vin, Bordeaux

Vins d’apéritif Jeudi 30 avril, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T18:30:00+02:00 – 2026-04-30T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T20:30:00+02:00 – 2026-04-30T21:30:00+02:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Dans le cadre des 10 ans de la Cité du Vin, nous vous invitons à participer à un afterwork festif et convivial pour célébrer l’art de l’apéritif.

Découvrez une sélection de vins d’apéritif, issus de raisins ou de vin, où se mêlent traditions chaleureuses et modernités rafraichissantes, pour une expérience décomplexée où l’on trinque à la diversité des terroirs, des saveurs et des cultures.

Trois dégustations pleines de peps vous seront proposées, mettant à l’honneur des vins d’apéritif emblématiques et la joie de les partager.

Un afterwork à vivre en famille, entre amis ou collègues, pour clore la journée en beauté et en saveurs !

En partenariat avec : nos partenaires viticoles

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits-et-seances?famille=2605544330120400656 »}]

Trois dégustations pleines de peps ! dégustation vin

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