Balade à Roulettes n°39 Lendresse à Mont Mont Pyrénées-Atlantiques

Ce circuit d’interprétation est un îlot paisible et charmant complètement isolé du grand complexe industriel de Lacq. Pour partir à la découverte de Lendresse, il suffit de suivre les 16 panneaux disposés autour de la mairie et le long du circuit pédestre qui est aussi un parcours de santé.

This interpretive trail is a peaceful and charming island, completely isolated from the large Lacq industrial complex. To discover Lendresse, simply follow the 16 signs around the town hall and along the footpath, which is also a fitness trail.

Dieser Interpretationsrundgang ist eine friedliche und charmante Insel, die völlig isoliert vom großen Industriekomplex Lacq liegt. Um Lendresse zu entdecken, folgen Sie einfach den 16 Schildern, die um das Rathaus herum und entlang des Wanderwegs, der auch ein Gesundheitsparcours ist, aufgestellt sind.

Questo percorso di interpretazione è un’isola tranquilla e affascinante, completamente isolata dal grande complesso industriale di Lacq. Per scoprire Lendresse, basta seguire i 16 cartelli intorno al municipio e lungo il sentiero, che è anche un percorso fitness.

Este sendero de interpretación es una isla tranquila y encantadora, completamente aislada del gran complejo industrial de Lacq. Para descubrir Lendresse, basta con seguir las 16 señales que rodean el ayuntamiento y recorrer el sendero, que también es una pista de fitness.

