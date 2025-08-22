Balade à Roulettes n°9 Le tour du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Balade à Roulettes n°9 Le tour du château de Pau Fauteuil tout terrain Facile

Balade à Roulettes n°9 Le tour du château de Pau 64000 Pau

Durée : Distance : 1400.0 Tarif :

Balade idéale pour familles, poussettes et fauteuils roulants. Elle permet de découvrir le quartier historique de Pau, le château, ses jardins et l’emblématique boulevard des Pyrénées. Attention fermeture des grilles 18 h.

Facile

English : Balade à Roulettes n°9 Le tour du château de Pau

Ideal for families, strollers and wheelchairs. It allows you to discover the historic district of Pau, the castle, its gardens and the emblematic Boulevard des Pyrénées. Please note that the gates are closed at 6 pm.

Deutsch : Balade à Roulettes n°9 Le tour du château de Pau

Idealer Spaziergang für Familien, Kinderwagen und Rollstühle. Er führt durch das historische Viertel von Pau, das Schloss, seine Gärten und den emblematischen Boulevard des Pyrénées. Achtung: Schließung der Tore 18 Uhr.

Italiano :

Una passeggiata ideale per famiglie, passeggini e sedie a rotelle. Permette di scoprire il quartiere storico di Pau, il castello, i suoi giardini e l’emblematico Boulevard des Pyrénées. Si prega di notare che i cancelli chiudono alle 18:00.

Español : Balade à Roulettes n°9 Le tour du château de Pau

Un paseo ideal para familias, carritos y sillas de ruedas. Permite descubrir el barrio histórico de Pau, el castillo, sus jardines y el emblemático Boulevard des Pyrénées. Tenga en cuenta que las puertas se cierran a las 18:00 horas.

2025-10-30