Balade à travers le bocage Melay Saône-et-Loire

Balade à travers le bocage En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Balade à travers le bocage Parking de la mairie 71340 Melay Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13500.0 Tarif :

Partez à la découverte du bocage melayot, de ses grandes prairies où paissent tranquillement les vaches charolaises. D’autres animaux fréquentent également ces espaces, aussi, avec un peu de chance, vous croiserez peut-être chevreuils, renards ou faisans…

Difficulté moyenne

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Go and discover the Melayot bocage, its large meadows where Charolais cows graze peacefully. Other animals also frequent these spaces, so, with a little luck, you may come across roe deer, foxes or pheasants?

Deutsch :

Entdecken Sie die Bocage Melayot mit ihren großen Weiden, auf denen die Charolais-Rinder friedlich grasen. Mit etwas Glück begegnen Sie Rehen, Füchsen oder Fasanen

Italiano :

Scoprite il bocage di Melayot, con i suoi grandi prati dove pascolano tranquillamente le mucche Charolais. Anche altri animali frequentano queste zone, quindi, con un po’ di fortuna, potreste incontrare caprioli, volpi o fagiani?

Español :

Descubra el bocage de Melayot, con sus grandes prados donde pastan tranquilamente las vacas charolesas. Otros animales también frecuentan estas zonas, así que, con un poco de suerte, podrá cruzarse con corzos, zorros o faisanes..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data