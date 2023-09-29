Balade architecturale autour des remparts Avignon Vaucluse
Balade architecturale autour des remparts
Balade architecturale autour des remparts Départ Hôtel de police boulevard Saint-Roch 84000 Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ce parcours architectural est essentiellement focalisé sur les bâtiments publics qu’accompagnent diverses constructions privées à l’architecture moins singulière.
English :
This architectural tour focuses primarily on public buildings, accompanied by a number of private constructions with less distinctive architecture.
Deutsch :
Diese architektonische Reise konzentriert sich hauptsächlich auf öffentliche Gebäude, die von verschiedenen privaten Bauten mit weniger einzigartiger Architektur begleitet werden.
Italiano :
Questo tour architettonico si concentra principalmente sugli edifici pubblici, che sono accompagnati da una serie di edifici privati con un’architettura meno caratteristica.
Español :
Este recorrido arquitectónico se centra principalmente en los edificios públicos, que van acompañados de una serie de edificios privados con una arquitectura menos distintiva.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme