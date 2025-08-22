Balade au Paradis des Praz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Balade au Paradis des Praz

Balade au Paradis des Praz Impasse de la gare 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Belle promenade qui conduit à un bois situé au pied de la Flégère.

Crèmerie buvette. Restauration. Parc de jeux pour enfants. Promenades à poney (en juillet et août uniquement). Belle vue sur les Aiguilles de Chamonix et le Mont-Blanc.

+33 4 50 53 00 24

English : Hike to Paradis des Praz

A lovely walk that takes you through the woods below La Flegere. Snack bar. Play area for children. Pony rides (only in July and August). Beautiful views over the Aiguilles and Mont-Blanc.

Deutsch : Wanderung zum Paradis des Praz

Eine schöne Wanderung führt zum Wald am Fuß von La Flégère.

Käseverkauf. Imbiss. Kinderspielplatz. Poneyreiten (nur im Juli und August). Schöne Aussicht auf Les Aiguilles und den Mont-Blanc.

Italiano :

Bella passeggiata che conduce a un bosco situato ai piedi della Flégère. All’arrivo una buvette con possibilità di ristoro, giochi per bambini in pony (solo a luglio e ad agosto). Bella vista sulle Aiguilles e il Monte Bianco.

Español : Ruta a Le Paradis des Praz

Hermosa ruta que conduce a un bosque a los pies de La Flégère.

Bar. Restaurante. Parque infantil. Paseos en poni (solo en julio y agosto). Preciosas vistas de las Aiguilles y el Mont-Blanc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme