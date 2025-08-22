Balade autour de Marcillac-Vallon le chemin des vignes par Foncourrieu Marcillac-Vallon Aveyron

Balade autour de Marcillac-Vallon le chemin des vignes par Foncourrieu

Balade autour de Marcillac-Vallon le chemin des vignes par Foncourrieu 12330 Marcillac-Vallon Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Boucle autour de Marcillac qui permet de découvrir la Chapelle de Foncourieu mais aussi d’admirer le vallon de Marcillac avec son vignoble.

https://www.facebook.com/destinationconques +33 5 65 72 85 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A looping route around Marcillac to discover the Chapelle de Foncourieu and admire the Marcillac valley and its vineyards.

Deutsch :

Rundweg um Marcillac, auf dem man die Kapelle von Foncourieu entdecken, aber auch das Tal von Marcillac mit seinen Weinbergen bewundern kann.

Italiano :

Un percorso ad anello intorno a Marcillac per scoprire la Chapelle de Foncourieu e ammirare la valle di Marcillac e i suoi vigneti.

Español :

Un recorrido en bucle alrededor de Marcillac para descubrir la Chapelle de Foncourieu y admirar el valle de Marcillac y sus viñedos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-18 par ADT Aveyron