Balade autour de Marcillac-Vallon le chemin des vignes par Foncourrieu Marcillac-Vallon Aveyron

Balade autour de Marcillac-Vallon le chemin des vignes par Foncourrieu
Balade autour de Marcillac-Vallon le chemin des vignes par Foncourrieu 12330 Marcillac-Vallon Aveyron Occitanie
Boucle autour de Marcillac qui permet de découvrir la Chapelle de Foncourieu mais aussi d’admirer le vallon de Marcillac avec son vignoble.
https://www.facebook.com/destinationconques +33 5 65 72 85 00
English :
A looping route around Marcillac to discover the Chapelle de Foncourieu and admire the Marcillac valley and its vineyards.
Deutsch :
Rundweg um Marcillac, auf dem man die Kapelle von Foncourieu entdecken, aber auch das Tal von Marcillac mit seinen Weinbergen bewundern kann.
Italiano :
Un percorso ad anello intorno a Marcillac per scoprire la Chapelle de Foncourieu e ammirare la valle di Marcillac e i suoi vigneti.
Español :
Un recorrido en bucle alrededor de Marcillac para descubrir la Chapelle de Foncourieu y admirar el valle de Marcillac y sus viñedos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-18 par ADT Aveyron