La route des vins de Marcillac Marcillac-Vallon Aveyron

La route des vins de Marcillac

La route des vins de Marcillac 12330 Marcillac-Vallon Aveyron Occitanie

Développé par les moines de Conques il y a plus de 1000 ans, le vignoble de Marcillac déroule ses 200 hectares de vignes entre Conques et Rodez.

English :

Developed by the monks of Conques over 1000 years ago, the Marcillac vineyards stretch over 200 hectares between Conques and Rodez.

Deutsch :

Das Weinbaugebiet Marcillac wurde vor über 1000 Jahren von den Mönchen von Conques entwickelt und entfaltet seine 200 Hektar Weinberge zwischen Conques und Rodez.

Italiano :

Sviluppati dai monaci di Conques oltre 1000 anni fa, i vigneti di Marcillac si estendono su 200 ettari tra Conques e Rodez.

Español :

Desarrollados por los monjes de Conques hace más de 1000 años, los viñedos de Marcillac se extienden a lo largo de 200 hectáreas entre Conques y Rodez.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-01 par ADT Aveyron