Randonnée Marcillac autour de Saint-Jean le Froid Marcillac-Vallon Aveyron
Randonnée Marcillac autour de Saint-Jean le Froid Marcillac-Vallon Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Randonnée Marcillac autour de Saint-Jean le Froid
Randonnée Marcillac autour de Saint-Jean le Froid Parking du cimetière 12330 Marcillac-Vallon Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Depuis plus de dix siècles, le mansois se plaît sur les coteaux de Vallon et les sols argilo-calcaires. Après le vignoble, on atteint Saint Jean le Froid, où sa chapelle culmine à 566 m.
https://www.facebook.com/destinationconques +33 5 65 72 85 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For more than ten centuries, the Mansois has enjoyed the Vallon hillsides and clayey-limestone soils. After the vineyard, one reaches Saint Jean le Froid, where its chapel culminates at 566 m.
Deutsch :
Seit mehr als zehn Jahrhunderten fühlt sich der Mansois an den Hängen von Vallon und auf den ton- und kalkhaltigen Böden wohl. Nach den Weinbergen erreicht man Saint Jean le Froid, wo seine Kapelle den höchsten Punkt auf 566 m erreicht.
Italiano :
Da oltre dieci secoli, il vino Mansois prospera sulle colline di Vallon e sui terreni argillo-calcarei. Dopo il vigneto, raggiungiamo Saint Jean le Froid, dove la sua cappella culmina a 566 metri.
Español :
Desde hace más de diez siglos, el vino Mansois prospera en las laderas de Vallon y en los suelos arcillosos-calcáreos. Tras los viñedos, llegamos a Saint Jean le Froid, cuya capilla se eleva a 566 m.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron