Circuit cyclo dans le vallon de Marcillac Marcillac-Vallon Aveyron

Circuit cyclo dans le vallon de Marcillac

Circuit cyclo dans le vallon de Marcillac Quai du Cruou 12330 Marcillac-Vallon Aveyron Occitanie

Ce long parcours débute au cœur du Vallon de Marcillac. Profitez-en pour découvrir l’histoire du vignoble AOP de Marcillac.

This long trail begins in the heart of the Vallon de Marcillac. Take the opportunity to discover the history of the Marcillac PDO vineyard.

Diese lange Strecke beginnt im Herzen des Vallon de Marcillac. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die Geschichte des Weinbergs AOP Marcillac zu entdecken.

Questo lungo percorso inizia nel cuore del Vallon de Marcillac. Cogliete l’occasione per scoprire la storia del vigneto Marcillac DOP.

Esta larga ruta comienza en el corazón del Vallon de Marcillac. Aproveche para descubrir la historia del viñedo de la DOP Marcillac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-31 par ADT Aveyron