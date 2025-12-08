Balade de l’Estive Pontarlier Doubs
Balade de l’Estive Pontarlier Doubs vendredi 1 mai 2026.
Balade de l’Estive A pieds Difficulté moyenne
Balade de l’Estive Gounefay, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 2150.0 Tarif :
Petit tour jusqu’à la Grange des Miroirs où la montée en estive est pratiquée par des éleveurs suisses.
https://explore.doubs.fr/trek/1499
English :
A short drive to the Grange des Miroirs, where Swiss cattle breeders practice mountain climbing.
Deutsch :
Kurze Fahrt bis zur Grange des Miroirs, wo der Aufstieg auf die Sommerweiden von Schweizer Viehzüchtern praktiziert wird.
Italiano :
Con un breve tragitto in auto si raggiunge la Grange des Miroirs, dove i contadini svizzeri si arrampicano sui pascoli di montagna.
Español :
Un corto trayecto en coche hasta la Grange des Miroirs, donde los granjeros suizos suben a los pastos de montaña.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data