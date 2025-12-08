Balade de l’Estive Pontarlier Doubs

Balade de l’Estive A pieds Difficulté moyenne

Balade de l’Estive Gounefay, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2150.0 Tarif :

Petit tour jusqu’à la Grange des Miroirs où la montée en estive est pratiquée par des éleveurs suisses.

Difficulté moyenne

English :

A short drive to the Grange des Miroirs, where Swiss cattle breeders practice mountain climbing.

Deutsch :

Kurze Fahrt bis zur Grange des Miroirs, wo der Aufstieg auf die Sommerweiden von Schweizer Viehzüchtern praktiziert wird.

Italiano :

Con un breve tragitto in auto si raggiunge la Grange des Miroirs, dove i contadini svizzeri si arrampicano sui pascoli di montagna.

Español :

Un corto trayecto en coche hasta la Grange des Miroirs, donde los granjeros suizos suben a los pastos de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data