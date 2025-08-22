Balade découverte à Lauzun Lauzun Lot-et-Garonne
Balade découverte à Lauzun 47410 Lauzun Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 1400.0 Tarif :
Balade découverte autours du village de Lauzun. Parcours balisé de 1.4km pour une durée moyenne de 45min.
Facile
https://www.paysdelauzun.com/ +33 5 53 20 10 07
English : Balade découverte à Lauzun
Discovery walk around the village of Lauzun. Marked route of 1.4km for an average duration of 45min.
Deutsch : Balade découverte à Lauzun
Entdeckungsspaziergang rund um das Dorf Lauzun. Markierte Strecke von 1,4 km mit einer durchschnittlichen Dauer von 45 Minuten.
Italiano :
Passeggiata alla scoperta del villaggio di Lauzun. Percorso segnalato di 1,4 km per una durata media di 45 minuti.
Español : Balade découverte à Lauzun
Paseo de descubrimiento por el pueblo de Lauzun. Recorrido marcado de 1,4km para una duración media de 45min.
