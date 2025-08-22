Balade du château d’Embourg Souvigny Allier
Balade du château d’Embourg
Balade du château d’Embourg Place Saint-Eloy 03210 Souvigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Située à Souvigny, charmant village médiéval du bourbonnais, cette boucle vous mène à la découverte du joli château d’Embourg, niché dans son écrin de verdure au cœur du bocage Bourbonnais.
English : Bike ride of the Embourg castle
Located in souvigny, a delightful medieval village of the bourbonnais, this loop makes you discover the pretty Château d’Embourg , nestle in its green setting in the heart of the bourbonnais.
Deutsch :
Dieser Rundweg befindet sich in Souvigny, einem charmanten mittelalterlichen Dorf im Bourbonnais. Er führt Sie zu dem hübschen Schloss Embourg, das in einer grünen Oase im Herzen der Bocage Bourbonnais liegt.
Italiano :
Situato a Souvigny, un affascinante villaggio medievale nella regione del Bourbonnais, questo anello vi porta a scoprire il grazioso castello di Embourg, immerso nel verde nel cuore del bocage del Bourbonnais.
Español :
Situado en Souvigny, un encantador pueblo medieval de la región del Bourbonnais, este bucle le lleva a descubrir el bonito castillo de Embourg, enclavado en su verde entorno en el corazón del bocage del Bourbonnais.
