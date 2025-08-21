Balade entre golf et forêt Anglet Pyrénées-Atlantiques

Balade entre golf et forêt Vélo de route Facile

Balade entre golf et forêt Avenue de Montbrun 64600 Anglet Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Entre golf et forêt, succombez à la douceur de vivre unique d’Anglet !

Depuis le quartier de Montbrun, la voie verte, réservée aux vélos, promet une balade tranquille dans la magnifique pinède. La déconnection est garantie ! Au milieu des pins et des fougères, la ville et l’océan semblent très loin.

Facile

+33 5 59 03 77 01

English : Balade entre golf et forêt

Between the golf course and the forest, succumb to Anglet’s unique way of life!

From the Montbrun district, the green lane, reserved for bicycles, promises a quiet ride through the magnificent pine forest. Disconnection is guaranteed! In the middle of the pines and ferns, the city and the ocean seem very far away.

Deutsch : Balade entre golf et forêt

Zwischen Golf und Wald erliegen Sie dem einzigartigen süßen Lebensstil von Anglet!

Vom Stadtteil Montbrun aus verspricht der grüne Weg, der nur für Fahrräder gedacht ist, eine ruhige Fahrt durch den herrlichen Pinienwald. Abschalten ist hier garantiert! Inmitten von Pinien und Farnen scheinen die Stadt und der Ozean weit weg zu sein.

Italiano :

Tra il campo da golf e la foresta, abbandonatevi allo stile di vita unico di Anglet!

Dal quartiere di Montbrun, la strada verde, riservata alle biciclette, promette una tranquilla pedalata attraverso la magnifica pineta. La disconnessione è garantita! In mezzo ai pini e alle felci, la città e l’oceano sembrano molto lontani.

Español : Balade entre golf et forêt

Entre el campo de golf y el bosque, ¡sucumba al estilo de vida único de Anglet!

Desde el barrio de Montbrun, el carril verde, reservado a las bicicletas, promete un paseo tranquilo por el magnífico bosque de pinos. La desconexión está garantizada En medio de los pinos y los helechos, la ciudad y el océano parecen muy lejanos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine