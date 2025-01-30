Balade historique à Segré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Ce circuit de 4.8 kilomètres vous mène à la découverte de la ville de Segré, depuis sa fondation jusqu’à nos jours.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/de-secretum-a-segre-circuit-de-decouverte-de-la-ville-segre-en-anjou-bleu-fr-2696846/ +33 2 41 92 86 83

English :

This 4.8 kilometer tour takes you on a journey of discovery through the town of Segré, from its foundation to the present day.

Deutsch :

Dieser 4,8 km lange Rundweg führt Sie durch die Stadt Segré, von ihrer Gründung bis heute.

Italiano :

Questo percorso di 4,8 km vi porta alla scoperta della città di Segré, dalla sua fondazione ai giorni nostri.

Español :

Esta ruta de 4,8 kilómetros le llevará a recorrer la ciudad de Segré, desde su fundación hasta nuestros días.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-30 par Anjou tourime