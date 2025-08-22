Balade ludique: la rando-toque Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Balade ludique: la rando-toque

Balade ludique: la rando-toque Place aux champignons 43290 Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Jeu de piste de 3.5 km à la découverte de la faune et de la flore de la commune. Sur les traces de l’inspecteur Rando, les enfants devront résoudre une énigme adaptée à leur âge(4/6 ans, 7/9 ans, + 10 ans). Un bon moment à partager en famille!

English :

A 3.5 km treasure hunt to discover the fauna and flora of the town. Following the footsteps of Inspector Rando, the children will have to solve a riddle adapted to their age (4/6 years, 7/9 years, + 10 years). A good time to share with your family!

Deutsch :

3,5 km lange Schnitzeljagd zur Entdeckung der Fauna und Flora der Gemeinde. Auf den Spuren von Inspektor Rando müssen die Kinder ein Rätsel lösen, das ihrem Alter entspricht (4/6 Jahre, 7/9 Jahre, + 10 Jahre). Ein schöner Moment für die ganze Familie!

Italiano :

Una caccia al tesoro di 3,5 km per scoprire la fauna e la flora del comune. Seguendo le orme dell’ispettore Rando, i bambini dovranno risolvere un indovinello adatto alla loro età (4/6 anni, 7/9 anni, + 10 anni). Un bel momento da condividere con la famiglia!

Español :

Una búsqueda del tesoro de 3,5 km para descubrir la fauna y la flora del municipio. Siguiendo los pasos del Inspector Rando, los niños tendrán que resolver un acertijo adaptado a su edad (4/6 años, 7/9 años, + 10 años). ¡Un buen momento para compartir con la familia!

