Balade pédestre La boucle du patrimoine Combloux Haute-Savoie

Balade pédestre La boucle du patrimoine 49 chemin des Passerands 74920 Combloux Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte du patrimoine combloran. Sur votre chemin, vous rencontrerez quelques-uns des trésors du village ferme à Isidore, plan d’eau biotope, palace PLM, église baroque Saint-Nicolas, croix et oratoires.

English : The heritage path

Discover Combloux heritage. On your way, you will encounter some of the treasures of the village: Isidore’s farm, ecological lake, PLM palace, baroque church Saint-Nicolas, cross and oratories.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch das Erbe von Combloran. Auf Ihrem Weg werden Sie auf einige der Schätze des Dorfes stoßen: Bauernhof in Isidore, Biotop-Wasserfläche, PLM-Palast, Barockkirche Saint-Nicolas, Kreuze und Oratorien.

Italiano :

Scoprite il patrimonio combloriano. Durante il percorso, si incontrano alcuni dei tesori del villaggio: la fattoria di Isidoro, lo stagno biotopo, il palazzo PLM, la chiesa barocca di Saint-Nicolas, le croci e gli oratori.

Español : La bucle del patrimonio

Descubra el patrimonio de la región. En su camino encontrará algunos de los tesoros del pueblo: granja de Isidore, estanque biotopo, palacio PLM, iglesia barroca de San Nicolás, cruces y oratorios.

