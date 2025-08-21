Sentier pédestre des Graniteurs Combloux Haute-Savoie

Sentier pédestre des Graniteurs

Sentier pédestre des Graniteurs Route de Plan Mouillé 74920 Combloux Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

D’une longueur de 1km environ, le sentier se situe à l’entrée du village de Combloux en arrivant de Sallanches. Il chemine dans la forêt où subsistent encore d’énormes blocs erratiques déposés il y a environ 15 000 ans, lors du retrait du glacier.

http://www.combloux.com/ +33 4 50 58 60 49

English : Pathway the story of the granite men

The path (approximately 1km long) is located at the entrance of Combloux when you come from Sallanches. It goes along a forest where you will still find granite carried and left by glaciers 15 000 years ago.

Deutsch :

Der Weg ist etwa 1 km lang und befindet sich am Ortseingang von Combloux, wenn Sie von Sallanches kommen. Er führt durch den Wald, in dem noch immer riesige Findlinge liegen, die vor etwa 15.000 Jahren beim Rückzug des Gletschers abgelagert wurden.

Italiano :

Lungo circa 1 km, il sentiero si trova all’ingresso del villaggio di Combloux. Cammina nella foresta dove rimangono ancora enormi blocchi erratici depositati circa 15.000 anni fa, in occasione del ritiro dei ghiacciai.

Español : Camino de granito

Con una longitud de aproximadamente 1 km, el sendero se encuentra en la entrada del pueblo de Combloux al llegar de Sallanches. Camina por el bosque donde todavía subsisten enormes bloques erráticos depositados hace unos 15.000 años, cuando se retira el glaciar.

