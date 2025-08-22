Musique en Alpage, petite boucle baroque Combloux Haute-Savoie

sentier pédestre Musique en Alpage, petite boucle baroque

sentier pédestre Musique en Alpage, petite boucle baroque parking de Cuchet 74920 Combloux Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Georges, chef d’orchestre, anime avec son ensemble de musicien un concert baroque pour inaugurer notre belle église Saint-Nicolas. Malheureusement, il a perdu la partition dans la forêt. Pourrez-vous l’aider à la retrouver ?

https://combloux.com/ +33 4 50 58 60 49

English : hiking trail Musique en Alpage, a little baroque loop

Georges, conductor, hosts a baroque concert with his ensemble to inaugurate our beautiful church of Saint-Nicolas. Unfortunately, he lost the score in the forest. Can you help him find it?

Deutsch :

Der Dirigent Georges leitet mit seinem Musiker-Ensemble ein Barockkonzert zur Einweihung unserer schönen St.-Nikolaus-Kirche. Leider hat er die Partitur im Wald verloren. Können Sie ihm helfen, sie wiederzufinden?

Italiano :

Georges, un direttore d’orchestra, sta dirigendo un concerto barocco con il suo ensemble di musicisti per inaugurare la nostra bella chiesa di Saint-Nicolas. Purtroppo ha perso lo spartito nella foresta. Potete aiutarlo a ritrovarlo?

Español : Musique en Alpage, un pequeño bucle barroco

Georges, director de orquesta, anima con su conjunto de músico un concierto barroco para inaugurar nuestra hermosa iglesia San Nicolás. Desafortunadamente, perdió la partitura en el bosque. ¿Puedes ayudarlo a encontrarla?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme