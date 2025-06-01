Balade piéton « 100% bio » Combloux Haute-Savoie

Une agréable balade familiale passant par le vieux village de Combloux et le plan d’eau biotope.

Une balade thématique et ludique avec panneaux explicatifs, table d’orientation surplombant le plan d’eau, un mini-parc aventure et le plan d’eau.

http://www.combloux.com/ +33 4 50 58 60 49

English : Walk « 100% Natural »

A pleasant family hike in the old village of Combloux and around the biological lake Our mountain lake has been created for swimming in a clear, pure water and no chemical products.

Deutsch :

Ein angenehmer Familienspaziergang, der durch das alte Dorf Combloux und den Biotop-Wasserplan führt.

Ein thematischer und spielerischer Spaziergang mit erklärenden Schildern, einem Orientierungstisch mit Blick auf die Wasserfläche, einem Mini-Abenteuerpark und der Wasserfläche.

Italiano :

Una piacevole passeggiata in famiglia attraverso il vecchio villaggio di Combloux e il lago del biotopo.

Un tema e una passeggiata divertente con pannelli esplicativi, tavolo di orientamento con vista sull’acqua, un parco mini-avventura e l’acqua.

Español :

Un agradable paseo familiar que pasa por el antiguo pueblo de Combloux y el lago del biotopo.

Un paseo temático y divertido con paneles explicativos, una mesa de orientación con vistas al lago, un mini parque de aventuras y el lago.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme