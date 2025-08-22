BALADE SUR LES 2 RIVES DE LA SARTHE ENTRE CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE ET JUVARDEIL Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

BALADE SUR LES 2 RIVES DE LA SARTHE ENTRE CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE ET JUVARDEIL

BALADE SUR LES 2 RIVES DE LA SARTHE ENTRE CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE ET JUVARDEIL 49330 Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

C’est une belle promenade sur les bords de la Sarthe entre Châteauneuf/Sarthe et Juvardeil qui vous offrira des points de vue inhabituels sur ces 2 villages de l’Anjou bleu.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/balade-sur-les-2-rives-de-la-sarthe-entre-chateauneuf-sur-sarthe-et-juvardeil-les-hauts-danjou-fr-2796783/ +33 2 41 92 86 83

English :

It is a beautiful walk on the banks of the Sarthe river between Châteauneuf/Sarthe and Juvardeil which will offer you unusual views of these 2 villages of the blue Anjou region.

Deutsch :

Dies ist ein schöner Spaziergang am Ufer der Sarthe zwischen Châteauneuf/Sarthe und Juvardeil, der Ihnen ungewöhnliche Ausblicke auf diese beiden Dörfer im blauen Anjou bietet.

Italiano :

Si tratta di una bella passeggiata lungo le rive della Sarthe tra Châteauneuf/Sarthe e Juvardeil che vi offrirà viste insolite su questi due villaggi dell’Anjou bleu.

Español :

Se trata de un hermoso paseo por las orillas del Sarthe entre Châteauneuf/Sarthe y Juvardeil que le ofrecerá unas vistas insólitas de estos 2 pueblos del Anjou bleu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-06 par Anjou tourime